Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Як стало відомо 29 вересня, п’ятий президент України, лідер фракції “Європейської солідарності” Петро Порошенко захворів на коронавірус.

Після цього у середу, 30 вересня, депутати фракції “ЄС” здали тести на COVID-19. Тест Зінкевич виявився позитивним.

“Прошу всіх, хто контактував зі мною протягом останніх декількох днів, зв‘язатися зі своїми сімейними лікарями та здати тести ПЛР. До здачі тесту рекомендована самоізоляція”, — написала вона.

Зінкевич зазначила, що наразі з симптомів захворювання — тільки сильна втома. Також вона зауважила, що хворіє не вперше.

“Я уже хворіла один раз на коронавірус, надіюсь цього разу буде легше. Минулого разу хворіла тяжко, була на кисневому забезпеченні (але не на ШВЛ на щастя)”, — додала вона.