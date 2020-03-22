Про це повідомив депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі.
“Коронавірус виявлено у ще одного нардепа – Олександра Лукашева з ОПЗЖ”, – написав він.
Лукашев вже є третім нардепом, у якого діагностували коронавірус.
Лукашев – член партії “Опозиційна платформа – За життя”. У Верховній Раді Лукашев займає пост першого заступника голови комітету з питань освіти, науки та інновацій.
Згідно з даними на сайті Верховної Ради, Лукашев не був присутній на позачерговому засіданні 17 березня.
Як відомо, Сергій Шахов нещодавно повернувся з-за кордону, після чого у нього виявили коронавірус COVID-19. До самоізоляції Шахов встиг відвідати засідання парламентського комітету з питань екологічної політики.
Отже він контактував з іншими депутатами й співробітниками Верховної Ради.
У зв’язку з цим члени зазначеного комітету вирішили піти на самоізоляцію на 14 днів.
Варто відзначити, що Шахов не відвідував засідання погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, і пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 17 березня. З вихідних він перебуває на самоізоляції вдома.
Коронавірус COVID-19 запідозрили у ще одного народного депутата України – Сергія Вельможного (група “Довіра”).
- Народний депутат від групи “Довіра” Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус, міг контактувати з 12 колегами під час засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та використання природних ресурсів.
- Другою людиною з коронавірусом в Київській області виявилася дружина народного депутата Сергія Шахова.
- Сьогодні народного депутата Сергія Шахова ушпиталили.