Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Александр Лукашев сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.

Про це повідомив депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі.

“Коронавірус виявлено у ще одного нардепа – Олександра Лукашева з ОПЗЖ”, – написав він.

Лукашев вже є третім нардепом, у якого діагностували коронавірус.

Лукашев – член партії “Опозиційна платформа – За життя”. У Верховній Раді Лукашев займає пост першого заступника голови комітету з питань освіти, науки та інновацій.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, Лукашев не був присутній на позачерговому засіданні 17 березня.

Як відомо, Сергій Шахов нещодавно повернувся з-за кордону, після чого у нього виявили коронавірус COVID-19. До самоізоляції Шахов встиг відвідати засідання парламентського комітету з питань екологічної політики.

Отже він контактував з іншими депутатами й співробітниками Верховної Ради.

У зв’язку з цим члени зазначеного комітету вирішили піти на самоізоляцію на 14 днів.

Варто відзначити, що Шахов не відвідував засідання погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, і пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 17 березня. З вихідних він перебуває на самоізоляції вдома.

Коронавірус COVID-19 запідозрили у ще одного народного депутата України – Сергія Вельможного (група “Довіра”).