Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ГУР має агентів у керівництві РФ, зокрема в адміністрації Путіна. На підтвердження цієї заяви він навів приклад нещодавнього ракетного удару в порту Бердянська, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель.

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Кирило Буданов не здивований тим, що російська агресія проти України не має успіху. Він зазначив, що Україна за допомогою агентурної розвідки, включаючи джерела в Кремлі, отримує велику кількість інформації про наміри РФ. Українцям вдалося проникнути у багато секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва та використовувати добуту інформацію з великою користю.

Одним із прикладів такої діяльності, який навів начальник ГУР МО України, є нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель. Завдяки своїм розвідувальним можливостям, Україна влучила у потрібний момент, щоб завдати максимальної шкоди.

“Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами”, – зазначив Буданов.

За словами генерала, наявність агентів у керівництві РФ, зокрема в адміністрації Путіна, є надзвичайно корисною для України. Агентурна розвідка була посилена швидко зростаючими можливостями кіберрозвідки України, які, як стверджує він, дають глибоке розуміння військових планів РФ.

Окрім цього, Буданов наголосив, що українські сили досягли значного прогресу в кіберрозвідці. Так, крім інформації про російських військових, Україна змогла “дуже добре побачити обіг російських грошей”.