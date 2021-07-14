У Франції медичні працівники виступають проти обов'язкової для них COVID-вакцинації.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Наприклад, медпрацівниця будинку для людей похилого віку Сандра Барона настільки категорично проти вакцинації проти COVID-19, що готова звільнитися з роботи після того, як президент Франції Еммануель Макрон заявив про обов’язкову вакцинацію всіх медичних працівників.

Барона не вірить у дію вакцин і вважає, що вони були розроблені занадто поспішно. А заяву президента вважає утиском її особистих свобод.

“У нас є права у Франції. Ми живемо в країні, яка вірить у свободу і рівність”, – сказала вона.

Медсестра Мартіна Мартін сказала, що відмовилася від вакцини проти COVID-19 за медичними показаннями – її організм погано реагував навіть на щеплення від грипу. Але, тепер, щоб не втратити роботу, вона змушена пройти вакцинацію.

“Вони змушують мене зробити це, але у мене можуть бути серйозні проблеми зі здоров’ям. Державі наплювати”, – сказала вона.

Раніше Макрон заявив, що щеплення – це питання особистої відповідальності, але також і питання колективної волі, оскільки штам Delta все швидше поширюється.

У зв’язку із поширенням нового дуже заразного штаму коронавірусу і різким падінням кількості вакцинацій Макрон заявив, що необхідно змусити медичних працівників зробити щеплення проти COVID-19 і стимулювати до цього все населення.

За даними Public Health France, тільки 45% працівників будинків для людей похилого віку та установ тривалого перебування отримали дві дози.