Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Медведєв, який обіймає посаду заступника секретаря Ради безпеки РФ вважає, що Сполучені Штати Америки вдались до “огидної” русофобії, щоб поставити Росію на коліна.
Проте, запевнив експрезидент РФ, нічого у США не вийде, адже саме Росія має достатньо сили, аби поставити всіх “зухвалих ворогів на місце”.
Як відомо, з початку вторгнення РФ в Україну проти Росії було запроваджено понад 5000 санкцій. Їх ввели США, Європа та деякі азійські країни. Санкції запроваджені проти російських компаній, політиків та бізнесменів. Окрім цього, десятки компаній з інших країн відмовились від бізнесу на території країни-агресора.
Водночас в самій РФ, якій прогнозують дефолт, продовжують наполягати, що можуть обійтись без партнерських відносин з Заходом і готові розвивати співпрацю з іншими державами, такими як Китай.
- Нагадаємо, експрезидент РФ і високопосадовець з питань безпеки Дмитро Медведєв заявив, що Росії більше не потрібні дипломатичні зв’язки із Заходом. Таке рішення утворено через низку санкцій, запроваджених проти Москви через її вторгнення в Україну.
- Раніше колишній президент Росії, голова партії “Єдина Росія” та заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв зреагував на заяву канцлера ФРН Олафа Шольца щодо припинення сертифікації газопроводу “Північний потік-2”.
- Також у РФ заявили про рішення запровадити санкції проти президента США Джо Байдена та ряду американських посадовців. Рішення ухвалено “у відповідь на серію безпрецедентних санкцій, які забороняють, крім іншого, в’їзд до США для найвищих посадових осіб РФ”.