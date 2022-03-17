Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що у Росії є достатньо сил аби "поставити США на місце". Окрім цього він звинуватив Захід у нібито розпалюванні дикої русофобії.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Медведєв, який обіймає посаду заступника секретаря Ради безпеки РФ вважає, що Сполучені Штати Америки вдались до “огидної” русофобії, щоб поставити Росію на коліна.

Проте, запевнив експрезидент РФ, нічого у США не вийде, адже саме Росія має достатньо сили, аби поставити всіх “зухвалих ворогів на місце”.

Як відомо, з початку вторгнення РФ в Україну проти Росії було запроваджено понад 5000 санкцій. Їх ввели США, Європа та деякі азійські країни. Санкції запроваджені проти російських компаній, політиків та бізнесменів. Окрім цього, десятки компаній з інших країн відмовились від бізнесу на території країни-агресора.

Водночас в самій РФ, якій прогнозують дефолт, продовжують наполягати, що можуть обійтись без партнерських відносин з Заходом і готові розвивати співпрацю з іншими державами, такими як Китай.