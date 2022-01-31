«У нас найбільша армія у Європі» – Рєзніков про готовність дати відсіч РФ

Про це Олексій Рєзніков розповів в інтерв’ю виданню lb.ua.
“Не забувайте, ми найбільша армія в Європі – 261 000, за законом, чисельність Збройних сил”, – зауважив міністр.
За його словами Генштаб і ЗСУ намагаються раціонально розподіляти кошти на армію. Він зазначив, що під час розподілу коштів визначається, що необхідно придбати нового вже негайно, а що можна відремонтувати та модернізувати із запасів, котрі залишилися з радянських часів.
Рєзніков наголосив, що наразі українська армія споряджена запасами пального та набоями у достатній кількості. Водночас міністр зауважив, що на сьогодні ще немає загрози, яка б спонукала уряд перейти на фінансування армії на 100%.
“Ми готові до відсічі. Загрози, яка б вимагала перейти на рейки воєнного часу, на сьогодні немає”, – заявив Рєзніков.
Проте він додав, що у разі нового нападу армія готова перейти “на зовсім іншу систему економіки – все фінансування піде на війну”.
Коментуючи реакцію союзників щодо евакуації дипломатичного корпусу, Рєзніков заявив, що це не більше, ніж “внутрішня політика”.
“Це стало внутрішньою політикою Сполучених Штатів, Великої Британії, балтійських країн. Ми пам’ятаємо відомий вислів пана Черчилля, що не повинно бути постійних друзів чи ворогів, мають бути постійні інтереси. Сьогодні в інтересах багатьох країн тримати Україну на перших шпальтах”, – зазначив міністр оборони України.
- Нагадаємо, Олексій Резніков переконаний, що у разі вторгнення в Україну Росія не зможе здобути перемогу.
- Окрім цього, Резніков заявив про готовність зустрітися з російським колегою Сергієм Шойгу за участю іноземних партнерів Києва.
- В Адміністрації президента США Джозефа Байдена заявили, що мають дані стосовно планів нападу Росії на Україну. Інформація схожа з даними, які навела Велика Британія щодо зміни влади в Києві на лояльну проросійську.
- Попри це, державний секретар США Ентоні Блінкен виступив проти введення превентивних санкцій проти Російської Федерації, але нагадав російській владі: будь-яке вторгнення на територію України США зустрінуть рішучою відповіддю.
- Раніше в офісі міністерства закордонних справ Великої Британії 22 січня заявили, що мають інформацію про те, що російський уряд планує “встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення й окупацію України” – розвідка США це підтвердила.
- Перспектива вторгнення Росії в Україну посилила тривогу, загрожуючи занурити 44 мільйони українців у війну. Але крок Кремля також може вийти далеко за межі спільного кордону цих двох країн – він може стати початком нової ери невизначеності у Східній Європі та змінить геополітичну картину світу не на користь Заходу. Як вплине на світ війна, читайте в огляді CNN.