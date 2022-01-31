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«У нас найбільша армія у Європі» – Рєзніков про готовність дати відсіч РФ

Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна наразі має найбільшу армію в Європі. За його словами, українські військовослужбовці забезпечені усім необхідним та готові дати відсіч у разі нового нападу Російської Федерації.

Понеділок, 31 січня 2022, 21:23
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Про це Олексій Рєзніков розповів в інтерв’ю виданню lb.ua.

“Не забувайте, ми найбільша армія в Європі – 261 000, за законом, чисельність Збройних сил”, – зауважив міністр.

За його словами Генштаб і ЗСУ намагаються раціонально розподіляти кошти на армію. Він зазначив, що під час розподілу коштів визначається, що необхідно придбати нового вже негайно, а що можна відремонтувати та модернізувати із запасів, котрі залишилися з радянських часів.

Рєзніков наголосив, що наразі українська армія споряджена запасами пального та набоями у достатній кількості. Водночас міністр зауважив, що на сьогодні ще немає загрози, яка б спонукала уряд перейти на фінансування армії на 100%.

“Ми готові до відсічі. Загрози, яка б вимагала перейти на рейки воєнного часу, на сьогодні немає”, – заявив Рєзніков.

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Проте він додав, що у разі нового нападу армія готова перейти “на зовсім іншу систему економіки – все фінансування піде на війну”.

Коментуючи реакцію союзників щодо евакуації дипломатичного корпусу, Рєзніков заявив, що це не більше, ніж “внутрішня політика”.

“Це стало внутрішньою політикою Сполучених Штатів, Великої Британії, балтійських країн. Ми пам’ятаємо відомий вислів пана Черчилля, що не повинно бути постійних друзів чи ворогів, мають бути постійні інтереси. Сьогодні в інтересах багатьох країн тримати Україну на перших шпальтах”, – зазначив міністр оборони України.

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Теги: агресія РФ, міністр оборони, Рєзніков, українське військо

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