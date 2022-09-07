У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) пояснили, чому не можуть гарантувати безпеку українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі" в Оленівці. Головна причина — "Червоний Хрест" не має армії та зброї.

Про це генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні сказав в інтерв’ю “Українській правді”.

За словами Мардіні, організація дійсно зареєструвала близько 1 800 комбатантів, які покинули “Азовсталь” – це узгодили обидві сторони: “Ми зареєстрували їх з розумінням того, що зможемо їх відвідати. Але не змогли…МКЧХ не може гарантувати безпеку військовополонених. У нас немає армії, ми не маємо зброї”, – сказав Роберт Мардіні.

За словами Мардіні, безпека військовополонених – це відповідальність та підзвітність тих, хто їх утримує: “Звичайно, ми спустошені, коли знаємо, що військовополонені гинуть у слідчому ізоляторі, чи то через відсутність медичної допомоги, чи то через обстріл, чи атаку. Це неприйнятно. Але ми не можемо гарантувати безпеку, бо нас там немає. Це відповідальність сторін відповідно до конвенцій, які вони ухвалили, підписали та ратифікували”, – каже гендиректор МКЧХ.