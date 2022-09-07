Про це генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні сказав в інтерв’ю “Українській правді”.
За словами Мардіні, організація дійсно зареєструвала близько 1 800 комбатантів, які покинули “Азовсталь” – це узгодили обидві сторони: “Ми зареєстрували їх з розумінням того, що зможемо їх відвідати. Але не змогли…МКЧХ не може гарантувати безпеку військовополонених. У нас немає армії, ми не маємо зброї”, – сказав Роберт Мардіні.
Читайте також:
40 днів теракту в Оленівці: родичі вимагають розслідування трагедії від міжнародних експертів
За словами Мардіні, безпека військовополонених – це відповідальність та підзвітність тих, хто їх утримує: “Звичайно, ми спустошені, коли знаємо, що військовополонені гинуть у слідчому ізоляторі, чи то через відсутність медичної допомоги, чи то через обстріл, чи атаку. Це неприйнятно. Але ми не можемо гарантувати безпеку, бо нас там немає. Це відповідальність сторін відповідно до конвенцій, які вони ухвалили, підписали та ратифікували”, – каже гендиректор МКЧХ.
- Журналісти CNN опублікували результати свого розслідування щодо теракту в тимчасово окупованій Оленівці. Тоді внаслідок вибуху на території колонії загинули та отримали поранення десятки українських військовополонених, і РФ одразу ж звинуватила у цьому ЗСУ, мовляв, по колонії завдали удар з американського HIMARS. Однак розслідування журналістів свідчить про протилежне.
- 4 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція “Оленівка — новий Освенцим”, котру ініціювали родичі та близькі військовополонених з “Азовсталі”. Близько 300 учасників вимагали, аби міжнародні організації відреагували та брали участь в процесах, що прописані міжнародним правом.
- У США вважають, що РФ готується сфальсифікувати докази щодо вибуху в Оленівській в’язниці перед відвідуванням місця третіми сторонами. Вони це роблять, щоб звинуватити Збройні сили України.
- Для вбивства українських захисників в Оленівці росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети “Шмєль”, які “швидко випалюють кисень, внаслідок чого людина згорає за секунди”.
- Українські розвідники вважають, що терористичний акт проти військовополонених ЗСУ у колонії в Оленівці був спровокований Росією, щоб завадити постачанню західного високоточного озброєння.