Президент України Володимир Зеленський стверджує, що між ним і президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом немає непорозумінь.

Повідомляє Офіс президента у Facebook.

Про це глава держави наголосив під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

“Коли кажуть, що у нас є непорозуміння… у нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається у моїй державі, як і він глибоко розуміє, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Ось і все”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові, 27 січня, посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення.

У ЗМІ з’явилася інформація, що розмова президентів була тривалою і відвертою, але “минулася не надто легко”.