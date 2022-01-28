Повідомляє Офіс президента у Facebook.
Про це глава держави наголосив під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.
“Коли кажуть, що у нас є непорозуміння… у нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається у моїй державі, як і він глибоко розуміє, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Ось і все”, – сказав Зеленський.
Нагадаємо, Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові, 27 січня, посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення.
У ЗМІ з’явилася інформація, що розмова президентів була тривалою і відвертою, але “минулася не надто легко”.
- 28 січня під час спілкування з представниками ЗМІ Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних лідерів до відвертості. Зокрема, відкрито сказати, що Україна ніколи не буде в НАТО. Він також зазначив, що його політику керування державою “плутають з іншим президентом”.
- Раніше, Американський лідер зазначив, що ситуація на українському кордоні залишається невизначеною. За словами Джо Байдена, Росія стягує до кордону тисячі своїх військ, проте ніхто не знає точно, чи наважиться Володимир Путін на вторгнення в Україну.