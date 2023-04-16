Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.

Порошенко наголосив, що Православна Церква України, яка була створена через об’єднання православних церков і надання Томоса – це є церква українців.

“Вона відрізняється від московської церкви тим, що у нас церква – народна. У нас – церква Христова, автокефальна. А в них церква – державна. І якщо держава в них злочинна, то представники російської православної церкви в Україні вже закінчують свій шлях”, – переконаний політик.

Він пояснив, що під словами “українська церква” має на увазі також те, що двері цієї церкви відкриті для усіх – зокрема “для тих, хто нарешті мав можливість розібратися і прийти до нашої церкви”. За останні 5 років до ПЦУ долучилися тисячі парафій.

“Це вже другий Великдень після широкомасштабного вторгнення і десятий – від початку війни. У цей день ми маємо дякувати Богові за те, що він зберіг нашу країну і послав нам сили, послав нам розум для того, щоб ми захистилися від нападу ворога”, – сказав Порошенко та побажав, щоб до наступного Великодня Україна зустріла свою перемогу.