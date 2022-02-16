Про це міністр заявив під час прямої трансляції, яка здійснювалася низкою українських телеканалів.
Дмитро Кулеба наголосив, що в українців є така риса – у часи загроз вони відкидають усі розбіжності та єднаються. Прикладом цього є вся наша історія, зокрема і недавня – 2014 рік. У РФ були дуже амбітні плани щодо завоювання та поділу України, однак саме українці їм стали перешкодою.
Міністр зауважив, що сьогоднішній День Єднання – це не лише про об’єднання українців, але й про єднання з друзями України, яких чимало. Він наголосив, що зараз у нас є нагода дізнатися, хто є справжнім другом, хто допомагає не лише словом, але й ділом, а хто – просто робить вигляд.
“Тому що час кризи – це завжди також час кристалізації почуттів і ставлення”, – наголосив міністр.
Він сказав, що ще минулого року запропонував союзникам комплексний пакет стримування Росії, до яких входять дипломатія, санкції та матеріально-технічна допомога Україні. Зараз це все реалізовано, щоденно здійснюється бурхлива дипломатична робота.
“Найболючіший пакет санкцій, якого не було з 2014 року, розроблений і готовий до застосування, якщо Росія вдасться до збройної ескалації”, – розповів Кулеба.
Він додав, що зараз Україна отримала від партнерів найсучаснішу зброю, і Росії доведеться тричі подумати перед тим, як нападати.
“Ми не втомимося боротися”, – пообіцяв очільник МЗС.
Дмитро Кулеба наголосив: Україна не зупиниться, доки не звільнить свої землі на Донбасі, у Криму і доки Росія не заплатить за свою агресію та ту шкоду, яку завдала.
- Нагадаємо, з нагоди Дня єднання президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, яке транслювалося по телеканалах.
- Ввечері 15 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден також звернувся стосовно ситуації в Україні та наголосив, що Штати не залишать країну напризволяще.