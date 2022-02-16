Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив під час Марафону Єднання. Міністр закликав українців єднатися перед випробуваннями російської агресії.

Про це міністр заявив під час прямої трансляції, яка здійснювалася низкою українських телеканалів.

Дмитро Кулеба наголосив, що в українців є така риса – у часи загроз вони відкидають усі розбіжності та єднаються. Прикладом цього є вся наша історія, зокрема і недавня – 2014 рік. У РФ були дуже амбітні плани щодо завоювання та поділу України, однак саме українці їм стали перешкодою.

Міністр зауважив, що сьогоднішній День Єднання – це не лише про об’єднання українців, але й про єднання з друзями України, яких чимало. Він наголосив, що зараз у нас є нагода дізнатися, хто є справжнім другом, хто допомагає не лише словом, але й ділом, а хто – просто робить вигляд.

“Тому що час кризи – це завжди також час кристалізації почуттів і ставлення”, – наголосив міністр.

Він сказав, що ще минулого року запропонував союзникам комплексний пакет стримування Росії, до яких входять дипломатія, санкції та матеріально-технічна допомога Україні. Зараз це все реалізовано, щоденно здійснюється бурхлива дипломатична робота.

“Найболючіший пакет санкцій, якого не було з 2014 року, розроблений і готовий до застосування, якщо Росія вдасться до збройної ескалації”, – розповів Кулеба.

Він додав, що зараз Україна отримала від партнерів найсучаснішу зброю, і Росії доведеться тричі подумати перед тим, як нападати.

“Ми не втомимося боротися”, – пообіцяв очільник МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив: Україна не зупиниться, доки не звільнить свої землі на Донбасі, у Криму і доки Росія не заплатить за свою агресію та ту шкоду, яку завдала.