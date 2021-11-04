У NASA назвали місце, де планується місце висадження посадкового модуля Nova-C компанії Intuitive Machines на Місяці.

Про це повідомили на сайті NASA.

Модель планують спорядити на Місяць наприкінці 2022 року. Його мета — проведення експериментів з добування ресурсів з льодового покриву неподалік від кратера “Шеклтон”. Це місце було обрано після кількох місяців роботи й оцінки інженерів та вчених.

Саме це місце було обрано через те, що саме цей район достатньо освітлюється сонцем. Це дасть можливість підтримувати функціональність сонячних батарей протягом місії, яка триватиме 10 днів. Також, з цієї точки видно Землю, аби постійно був зв’язок з центром управління.

Протягом місії планується реалізувати три демонстраційних технології. Це видобуток ресурсів із льодового покриву Місяця PRIME-1, тест роботи системи забезпечення комунікаційної мережі 4G/LTE, а також – Micro-Nova – робот, створений компанією Intuitive Machines.

Після того як модель приземлиться на Місяці, PRIME-1 пробурить льодовий покрив на глибину до одного метра та дістане ґрунт, який збережуть для подальшого аналізу.