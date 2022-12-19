Про це повідомило NASA.
На електронній мапі зображено нашу планету з космосу. Світлину зробили зранку 17 грудня.
На фотографії помітно територію України, яка внаслідок обстрілу критичної інфраструктури залишилася без енергопостачання.
На попередніх знімках з космосу видно, що джерел освітлення було більше.
Під час останнього масованого удару росіяни випустили по Україні 76 ракет. Близько 60 з них вдалося знищити силами ППО.
Через атаку “Укренерго” тимчасово запровадило надзвичайний стан. Увечері 16 грудня його вдалося скасувати.
- Внаслідок масованої ракетної атаки 16 грудня у Київській області постраждало 4 осіб, зокрема було пошкоджено 9 приватних будинків.
- 16 грудня під час масованого ракетного обстрілу України, російська ракета поцілила у житловий будинок у Кривому Розі. Вночі з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло півторарічного хлопчика. Таким чином, кількість жертв зросла до чотирьох.