Про це повідомило NASA.

На електронній мапі зображено нашу планету з космосу. Світлину зробили зранку 17 грудня.



На фотографії помітно територію України, яка внаслідок обстрілу критичної інфраструктури залишилася без енергопостачання.

На попередніх знімках з космосу видно, що джерел освітлення було більше.

Під час останнього масованого удару росіяни випустили по Україні 76 ракет. Близько 60 з них вдалося знищити силами ППО.

Через атаку “Укренерго” тимчасово запровадило надзвичайний стан. Увечері 16 грудня його вдалося скасувати.