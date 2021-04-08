Цими вихідними марсохід Perseverance сфотографував на Червоній планеті явище, дуже схоже на веселку. У NASA розвіяли чутки.

Після кількох днів онлайн-обговорень американське Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) вирішило розкрити таємницю: “веселка” насправді являє собою просто відблиски від лінз, які виникають, коли світло потрапляє в об’єктив камери під певним кутом.

“Багато хто запитує: це веселка на Марсі? Ні. Веселка тут неможлива. Вона створюється світлом, що відбивається від крапель води, але тут недостатньо води для конденсації, а також занадто холодно для рідкої води в атмосфері. Ця дуга – відблиски від лінзи камери”, – повідомили в Twitter-акаунті NASA’s Perseverance Mars Rover.

На передніх камерах Hazcams, які вважаються критично важливими для Perseverance, встановлені сонцезахисні козирки. А ось на задніх камерах захисту від сонячних променів немає, тому на їхніх зображеннях з’являється такий ефект.

18 лютого ровер NASA Perseverance успішно приземлився на Марсі після подорожі на відстань понад 400 млн кілометрів від Землі.

Марсохід шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшої передачі на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс (наприклад, такі як отримання кисню з атмосфери).