У Національному управлінні з аеронавтики та вивчення космічного простору (NASA) опублікували відео польоту мінівертольоту Ingenuity над поверхнею Марса протягом 160 секунд.

Відео опублікували на сайті NASA.

Під час експериментального польоту вертоліт зробив кілька знімків. Зокрема – фото геологічного об’єкта Сеїта з висоти 8 метрів. Це дасть можливість науковцям зібрати більше інформації про роботу марсохода Perseverance.

Мінівертоліт Ingenuity підіймався на висоту 300 метрів.

“Це відео не тільки демонструє, як працює Ingenuity, але також показує розмір території, яку вивчає вертоліт”, – пояснив Джастін Макі, представник Лабораторії реактивного руху NASA.

На відео вертоліт підіймає стовб пилу під час злету над поверхнею Марса, а коли набуває потрібної висоти – налаштовує камеру для вивчення місцевості. Після цього мінівертоліт Ingenuity приземлився на відстані близько 12 метрів від місця, звідки відбувався зліт.