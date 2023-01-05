Нові дані з Лабораторії реактивного руху (JPL) у Каліфорнії, що є головним центром роботів-дослідників NASA у космосі показали, як виглядає сніг, іній та лід на Марсі.

Про це повідомляє CNN.

Безліч науковців останніми десятиліттями демонстують, як Марс інколи схожий на Землю.

Відтепер NASA займається однією місією у межах програми Artemis в межах, якої важливо дослідити, як люди можуть жити за не на Землі. Одним з цінних відкриттів дослідження є наявність водяного льому на Червоній планеті.

Ще у 2008 році, коли апарат NASA “Phoenix” зібрав марсіанську землю, було виявлено водяний лід під її поверхнею.

У такий спосіб, можна стверджувати, що на Марсі є сухий лід, який планеті сублімується. Також кристали льоду падають на Марс, як сніг на Землі.

Втім, досі жодному орбітальному апарату чи марсоходу не вдалося побачити, як він випадає на планеті. Погодне явище відбувається лише вночі під хмарами, а камери на орбітальних апаратах не можуть зазирнути крізь них.