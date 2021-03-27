Про це вона написала в Twitter.
Orion випробовуватимуть на чотирьох етапах. Мета – відпрацювати “падіння капсули в воду”.
Результати випробувань допоможуть краще зрозуміти, що саме Orion може “відчувати” при посадці в Тихому океані після повернення з Місяця.
The @NASA_Orion spacecraft is making a big splash! Engineers at @NASA_Langley began a series of four water impact drop tests to better understand what Orion & its crew may experience when they land in the Pacific Ocean after #Artemis missions to the Moon. https://t.co/sJorEGtxHT pic.twitter.com/7cFymFyp1l
— Kathy Lueders (@KathyLueders) March 25, 2021
Випробування тривають у спеціальному басейні. За допомогою коливань води фахівці змоделюють кілька сценаріїв “приземлення”, максимально наближених до реальних умов.
Випробування на предмет зіткнення Orion з водою — частина офіційної програми кваліфікаційних перевірок для проєктування та перевірки вимог перед першою пілотованої місією NASA в рамках місячної програми “Артеміда”.
На першому етапі в NASA планують запустити ракету SLS разом з Orion в безпілотному режимі.
ДОВІДКА. “Артеміда” (англ. Artemis) – фінансована урядом США пілотована космічна програма NASA з повернення людей на Місяць. Однією з цілей програми є відряджання на Південний полюс Місяця “першої жінки й наступного чоловіка” (“the first woman and the next man” – відсилання до того факту, що чоловіки на Місяці в рамках програми “Аполлон” вже були). Програма “Артеміда стане сходинкою до створення постійно жилого поселення на Місяці та створить фундамент для освоєння Марса.
Перший етап програми, Artemis-1, запланований на 2021 рік. У рамках даного етапу має відбутися безпілотний політ нової потужної ракети Space Launch System (SLS) разом із космічним кораблем Orion навколо Місяця і його повернення на Землю.
Другий етап, Artemis-2, планується на 2023 рік: корабель Orion облетить Місяць спільно з екіпажем на борту.
Третім етапом (Artemis-3) стане висадка астронавтів на Місяць. Вона запланована на 2024 рік. Її планується здійснити в районі Південного полюса супутника Землі. Два астронавти – чоловік та жінка (перша жінка-астронавт на Місяці) проведуть на поверхні супутника сім днів.
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