Про це вона написала в Twitter.

Orion випробовуватимуть на чотирьох етапах. Мета – відпрацювати “падіння капсули в воду”.

Результати випробувань допоможуть краще зрозуміти, що саме Orion може “відчувати” при посадці в Тихому океані після повернення з Місяця.

The @NASA_Orion spacecraft is making a big splash! Engineers at @NASA_Langley began a series of four water impact drop tests to better understand what Orion & its crew may experience when they land in the Pacific Ocean after #Artemis missions to the Moon. https://t.co/sJorEGtxHT pic.twitter.com/7cFymFyp1l

— Kathy Lueders (@KathyLueders) March 25, 2021