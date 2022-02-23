Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, що є дружиною заступника голови Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка у коментарях до свого допису в Instagram зазначила, що в українського народу "стріха поїхала на тлі патріотизму та націоналізму".

Про це повідомляють #Букви.

Вчора Топольська поширила допис в Instagram, де зазначила, що дуже любить Україну та що для неї це “єдиний дім”.

Варто зауважити, що минулого року Анастасія двічі виступала у столиці країни-агресора Москві. 18 грудня, вона виступала у московському артцентрі Mutabor, який пов’язують із бізнесменом, що влаштовував вечірку на честь Путіна.

Також Топольська виступала з неоднозначними заявами щодо політичних питань. Зокрема, обурювалася законом про квоти для української музики на радіо, за який голосував її чоловік.

До того ж журналісти повідомляли, що її родичі дотримуються проросійських поглядів. Наприклад, сестра Анастасії Топольської ділиться в соцмережах симпатією до президента Росії Володимира Путіна, а також радіє, коли отримують російський паспорт.

Дискусію у соцмережі почав користувач Instagram під назвою “iamwhaler”, який запропонував Анастасії “спробувати не їздити в Mutabor до друзів кожного місяця”.

Топольська не залишила коментар без відповіді, попросивши утриматися від “порад, що їй робити”, а також зазначила, що має свій погляд на патріотизм та націоналізм. На її думку, вони мають “іншу сторону медалі, яка їй не до вподоби”.

У відповідь користувач наголосив, чому не варто їздити до держави, яка окупувала українські землі та намагається “вигнати нас зі своєї домівки”. Він зауважив, що з квитків на заходи Анастасії збирається податок, коштом якого пізніше фінансується воєнна техніка, яку використовують проти України на Донбасі.











У нашого народу стріха поїхала на тлі патріотизму та націоналізму — Dj Nastia // 6 фото

Топольська у коментарях повідомила, що “грає там за копійки”, адже виступає “у друзів і для друзів”. Вона зазначила, що має рідних на окупованих територіях та “готова терпіти приниження” під час проходження КПП на тих землях, які вважає українськими.

Вона додала, що “топити таких, як вона” стало національною розвагою, згадавши нещодавній скандал Нацвідбору на “Євробачення-2022” з Alina Pash.

Тоді організаційний комітет Національного відбору на участь у “Євробаченні-2022” під час позачергового засідання ухвалив рішення щодо припинення участі у конкурсі співачки Alina Pash на тлі скандалу через поїздку до окупованого Криму.

Анастасія наголосила, що не збирається “нікому доводити своєї любові до України”, додавши, що в українців стріха поїхала на тлі патріотизму та націоналізму.

Я не збираюся нікому доводити своєї істинної любові до цієї країни [України]. Очевидно, що я маю свій погляд на стан справи та відношення до патріотизму та націоналізму. У нашого народу [українського] стріха поїхала на тлі цього, люди перестали мислити критично”, – написала Топольська.

Пізніше вона наголосила, що в Росії мільйони людей, які страждають від дій політиків. На останок вона зазначила, що вона не має бажання залишити країну через війну, однак поїхала б через деяких українців.