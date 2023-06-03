Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба, коментуючи парламентські вибори, які в Україні повинні були б відбутися восени цього року, заявив що Володимир Зеленський постійно займається війною і тому завдання щодо підготовки до виборів перед ним не стоїть.

Джерело: Олексій Кулеба в інтерв’ю “Дзеркалу тижня”.

Втім Олексій Кулеба не став відкидати, що у розриві воєнного стану цілком реально провести вибори на піку рейтингу президента.

“У нашому світі все реально. Але повторюся: ми недооцінюємо жорстку позицію президента. Багатьма вона сприймається примітивно, без розуміння, наскільки він нас посилює в очах світу і дає нам можливості на майбутнє. Він не робить це емоційно, він робить це стратегічно. Проблема в іншому: чи зуміємо ми цими можливостями скористатися? Чи зуміємо їх узяти? Це дуже сильно вплине на нашу безпеку в майбутньому”, – пояснив Олексій Кулеба.

Зокрема, заступник керівника ОПУ вибори цілком допускає й навіть вважає їх корисними в плані утвердження демократії президента ПАРЄ Тіні Кокс. Щоправда, в цьому випадку вони можуть пройти лише на основі перемир’я.

“Україні доведеться проковтнути рівно стільки, на що ми самі погодимося. Позиція президента однозначна: ніхто не буде нам нічого нав’язувати. І повірте, якби він був трохи менш стійкий і міцний, то вже давним-давно ішли б три-чотири треки якихось переговорів тощо. Ви чудово знаєте, що цього немає, і це виключно через його жорстку позицію”, – зазначив Кулеба.

На його думку, тези про те, що Україні “перестануть” давати озброєння або “зменшать” допомогу тощо, після чого Україна нібито повинна буде сісти за стіл перемовин — це більше проблема союзників.

Зазначимо, що оскільки в лютому 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні, під час якого проведення виборів заборонене Конституцією України, існує ймовірність перенесення парламентських виборів, які мають відбутися восени цього року, на більш пізній термін або їх скасування.