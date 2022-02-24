Про це сповістив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає пресслужба МОЗ.
За його словами, наразі чергують усі медичні працівники України, щоб рятувати життя наших громадян. Залучені як комунальні лікарні, і заклади, що є у підпорядкуванні МОЗ і Національної академії медичних наук, так і висловили готовність певні приватні клініки.
“У Генеральному штабі є підрозділ з медицини, в якому працюють і працівники МОЗ. Ми постійно координуємося, допомагаємо одне одному, щоб кожен, хто потребує допомоги, її отримав”, – резюмував Ляшко.
- Нагадаємо, зв’язок з українськими прикордонниками, що знаходилися на Зміїному острові втрачено. Ймовірно острів захоплений російськими окупантами.
- Також українців закликають вийти на захист Батьківщини проти російських окупантів. Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні.
- У штабі Операції об’єднаних сил звернулись до усіх патріотів стати в стрій на захисті своєї території та боронячи суверенітет держави.