Про це сповістив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає пресслужба МОЗ.

За його словами, наразі чергують усі медичні працівники України, щоб рятувати життя наших громадян. Залучені як комунальні лікарні, і заклади, що є у підпорядкуванні МОЗ і Національної академії медичних наук, так і висловили готовність певні приватні клініки.