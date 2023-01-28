Про це він повідомив в інтерв’ю португальській телерадіокомпанії RTP.
Бауер запевнив, що “НАТО готове до прямої конфронтації з Росією, визнаючи, що пріоритетом Альянсу є переозброєння”. Він також визнає, що організація втратила монополію на військову ініціативу, мовить RTP.
“Так, ми готові”, — відповів Бауер на запитання щодо готовності НАТО до прямого військового конфлікту.
За його словами, під час торішнього саміту в Мадриді, очільники країн НАТО ухвалили рішення розмістити ще чотири бойові групи у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії, окрім тих, що вже були у країнах Балтики та Польщі.
“Ми посилили ці бойові групи, трохи збільшили їх, дали їм більше підтримки у вогневій силі, покращили запаси на складах тощо”, — додав адмірал.
Бауер зауважив, що ймовірно стратегічні цілі РФ виходять за межі України, адже у Москві хочуть відновити розміри Радянського Союзу.
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