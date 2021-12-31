Про це генсек НАТО повідомив у Twitter.

“Поговорив із держсекретарем Блінкеном про важливість деескалації конфлікту через суттєву концентрацію сил Росії навколо України. НАТО є єдиним у своїй позиції. Ми підготувались до діалогу в рамках Ради Росія-НАТО 12 січня”, – заявив Є. Столтенберг.

Джерело: Twitter

Своєю чергою, Держсекретар США закликав РФ до конструктивного діалогу.

“Ми з Єнсом Столтенбергом закликаємо Росію конструктивно брати участь в обговоренні стратегічної стабільності, переговорах у Раді НАТО-РФ і в рамках ОБСЄ. Альянс готовий до конструктивного діалогу з Росією, він об’єднується для стримування подальшої агресії проти України”, – зауважив Е. Блінкен.

Джерело: Twitter