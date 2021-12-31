Про це генсек НАТО повідомив у Twitter.
“Поговорив із держсекретарем Блінкеном про важливість деескалації конфлікту через суттєву концентрацію сил Росії навколо України. НАТО є єдиним у своїй позиції. Ми підготувались до діалогу в рамках Ради Росія-НАТО 12 січня”, – заявив Є. Столтенберг.
Своєю чергою, Держсекретар США закликав РФ до конструктивного діалогу.
“Ми з Єнсом Столтенбергом закликаємо Росію конструктивно брати участь в обговоренні стратегічної стабільності, переговорах у Раді НАТО-РФ і в рамках ОБСЄ. Альянс готовий до конструктивного діалогу з Росією, він об’єднується для стримування подальшої агресії проти України”, – зауважив Е. Блінкен.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Путін пригрозив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- При цьому, глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Також міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.
- Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що Росія має відвести десятки тисяч військових від кордону з Україною. Загроза Україні — це загроза безпеці усієї Європи.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику. Тоді Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.
- Пізніше у Білому домі назвали дату переговорів між США та Росією щодо контролю над озброєннями та ситуації на кордоні України. Зустріч заплановано на 10 січня 2022 року.
- При цьому, у міжнародному агентстві Reuters зазначали, що російська армія суттєво переважає українську за чисельністю та озброєнням. Та Збройні Сили України здатні чинити опір, котрий змусить росіян заплатити за військову агресію життями тисяч своїх бійців. Західні експерти припускають, що Росія може спробувати просунутися на південь і захід від Донбасу, аби прокласти коридор до анексованого Криму. Та навіть така обмежена мета призведе до величезних втрат.
- 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.