Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу NTV на Мюнхенській конференції з безпеки.

“НАТО не рекомендувало і не постачало ці види зброї. Ми постачаємо артилерію та інші види озброєнь, але не касетні бомби”, — заявив Столтенберг.

ДОВІДКА. Касетний боєприпас — це особливий вид авіабомби, яка вирізняється тонкими стінками. Вона складається з наконечника, корпусу, порожнистої форми-оболонки. Форму наповнюють дрібними осколками, авіамінами, мінами різного призначення (протитанкові, протипіхотні, запальні). Одна касетна бомба може містити від десяти мін, які після детонації в повітрі висипаються та розсипаються по всій зоні ураження.

Раніше конвенцію про заборону використання касетних боєприпасів підписали близько 110 країн. Втім, серед них немає України, США та Естонії, але є Німеччина.

Україна попросила надати касетні боєприпаси ще у грудні минулого року, коли приватна військова компанія “Вагнер” почала застосовувати їх проти українських позицій у Донецькій області. Про це повідомляло CNN. За даними телекомпанії, високопоставлені посадовці адміністрації Байдена розглядали цей запит протягом кількох місяців, не відхиляючи його повністю.

Наразі запит на касетні боєприпаси є однією із найбільш суперечливих прохань, з яким українці зверталися до США з початку повномасштабної війни.

Водночас Естонія має намір задовольнити прохання України щодо постачання касетних боєприпасів. Касетні снаряди, що перебувають у розпорядженні Сил оборони Естонії, були свого часу закуплені в Німеччині, і для того, щоб передати їх Україні, необхідно заручитися згодою країни-виробника.

Німеччина від виробництва та використання таких снарядів відмовилася, тож ця обставина може ускладнити відповідні переговори оборонних відомств Естонії та ФРН.