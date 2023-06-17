Міністри оборони країн-членів НАТО не змогли погодити нові оборонні плани щодо того, як Альянс відповість у випадку атаки РФ.

Джерело: Reuters.

Міністри оборони країн НАТО на дводенній зустрічі в Брюсселі не змогли узгодити нову оборонну стратегію щодо Росії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що учасникам зустрічі вдалося лише “зблизити свої позиції”.

За словами високопоставленого дипломата, вето наклала Туреччина. На умовах анонімності дипломат розповів, що Анкара виявилася незадоволеною документом через “географічні розбіжності” – зокрема ті, що стосуються Кіпру.

Північна частина острова з 1974 року називає себе “Турецькою Республікою Північного Кіпру”, проте її не визнає як незалежну державу жодна країна, крім Туреччини.

За даними з того ж джерела, США сподіваються, що Туреччина все ж скасує своє вето, і тоді нову стратегію можна буде ухвалити на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

Обговорювана зараз нова стратегія НАТО щодо Росії – перша з моменту закінчення “Холодної війни”. Після неї країни Альянсу протягом трьох десятиліть не вважали РФ ключовою загрозою. Однак повномасштабний напад РФ на Україну змусив їх змінити свою точку зору.

За даними Reuters, ця стратегія містить “тисячі сторінок секретних військових документів”, у яких прописано, як Альянс реагуватиме на ймовірну агресію з боку Росії.

НАТО також планує надати країнам вказівки щодо модернізації їхніх сил і матеріально-технічного забезпечення.

“Хоча регіональні плани не були офіційно схвалені сьогодні, ми очікуємо, що ці плани стануть частиною серії результатів Вільнюського саміту в липні”, – сказав високопоставлений дипломат.