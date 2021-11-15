Про це він розповів журналісту Джонатану Свону в інтерв’ю американському виданню Axios.
Зокрема, генсек НАТО заявив, що наразі Україна не відповідає необхідним стандартам для членства:
“Щоб стати членом НАТО, потрібно відповідати стандартам НАТО”.
Столтенберг, однак, підкреслює, що Північноатлантичний альянс йде назустріч Україні у її прагненнях досягнути цих стандартів. Зокрема, НАТО допомагає Україні в модернізації та у боротьбі з корупцією. Але зараз члени не здатні погодити роль країни в організації.
“30 членів Альянсу мають дати згоду. У нас зараз немає консенсусу щодо запрошення України стати повноцінним членом НАТО”, – сказав Столтенберг.
Журналіст Джонатан Свон зауважив, що Україні обіцяли членство ще у 2008 році – але з того нічого не відбулося. Проте, на неї напала Росія, окупувала її територію та продовжує свої атаки й понині. Генсек НАТО заперечив.
“Неправильно говорити, що нічого не сталося: вони не стали членами, але ми зміцнили наше партнерство і почали ближче співпрацювати”, — сказав він.
Столтенберг підкреслив, що Україна не підпадає під дію статті 5 договору НАТО про колективну оборону.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом альянсу, але цього не буде найближчим часом.
- Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна самостійно має право визначати свої перспективи вступу в НАТО – жодна третя сторона не має права накладати вето.
- Амбасадорка США Крістіна Квін під час виголосила тост за вступ України до НАТО.