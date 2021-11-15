Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що у Північноатлантичному альянсі немає консенсусу щодо того, чи може Україна стати повноцінним членом організації.

Про це він розповів журналісту Джонатану Свону в інтерв’ю американському виданню Axios.

Зокрема, генсек НАТО заявив, що наразі Україна не відповідає необхідним стандартам для членства:

“Щоб стати членом НАТО, потрібно відповідати стандартам НАТО”.

Столтенберг, однак, підкреслює, що Північноатлантичний альянс йде назустріч Україні у її прагненнях досягнути цих стандартів. Зокрема, НАТО допомагає Україні в модернізації та у боротьбі з корупцією. Але зараз члени не здатні погодити роль країни в організації.

“30 членів Альянсу мають дати згоду. У нас зараз немає консенсусу щодо запрошення України стати повноцінним членом НАТО”, – сказав Столтенберг.

Журналіст Джонатан Свон зауважив, що Україні обіцяли членство ще у 2008 році – але з того нічого не відбулося. Проте, на неї напала Росія, окупувала її територію та продовжує свої атаки й понині. Генсек НАТО заперечив.

“Неправильно говорити, що нічого не сталося: вони не стали членами, але ми зміцнили наше партнерство і почали ближче співпрацювати”, — сказав він.

Столтенберг підкреслив, що Україна не підпадає під дію статті 5 договору НАТО про колективну оборону.