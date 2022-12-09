Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що побоюється ймовірного розширення війни в Україні до "війни між НАТО й РФ", однак вірить, що цього вдасться уникнути.

Про це Столтенберг повідомив в інтерв’ю NRK.

Він побоюється, що війна в Україні “вийде з-під контролю й переросте у велику війну між НАТО й Росією”. Але у НАТО впевнені, що їм вдасться цього уникнути.

На думку Столтенберга, Путін не може сумніватися в готовності Альянсу захищати своїх членів: “Найважливіше завдання НАТО — запобігти повномасштабній війні в Європі, й саме над цим ми працюємо кожен день”.

Також генсек НАТО заявив, що російський президент прорахувався, вирішивши здійснити вторгнення в Україну: “Я не думаю, що йому вдасться зламати Україну. Навпаки — він мобілізує ще більше підтримки для України”, — сказав він.

“Ми постали перед випробуванням того, чи може свобода дати відсіч авторитарному режиму. Розумію тих, хто вважає, що ціни на їжу й електрику надто високі. Це – болюча ціна, яку платимо ми в Європі. Але якщо Путін переможе Україну й поставить під загрозу нашу свободу, нам доведеться заплатити ціну набагато вищу”, – наголосив Столтенберг.