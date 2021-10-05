Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом альянсу, але цього не буде найближчим часом.

Про це він сказав під час пресконференції.

Столтенберг звернув увагу на те, що членство зможуть отримати Україна та Грузія, однак “це не питання завтрашнього дня”.

“Цього не буде завтра, але вони приєднаються (до НАТО). Тому моє повідомлення союзникам по НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США: нам потрібно посилити зусилля та зробити більше для країн, які хочуть отримати членство”, – пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, що 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна та окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які висуваються, виконати ПДЧ (План дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.