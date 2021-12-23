Росія очевидно має намір напасти на Україну вже найближчими місяцями. НАТО має зробити усе можливе задля озброєння Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв’ю The Times.

“Росія очевидно готується до нападу. Усе свідчить про те, що намір реальний, і ми маємо до цього готуватись”, – заявив Г. Ландсбергіс.

Режим Путіна вже зібрав щонайменше 90 тисяч військовослужбовців біля кордону з Україною, зокрема добре підготовлені бойові групи, котрих можуть спорядити в найкоротші терміни.

Також він наголосив, що Альянс має посилити військову присутність у Східній Європі у відповідь на російський “шантаж”, котрий загрожує безпеці країн у всьому регіоні, та закликав надати відповідне озброєння Україні.