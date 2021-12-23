Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв’ю The Times.
“Росія очевидно готується до нападу. Усе свідчить про те, що намір реальний, і ми маємо до цього готуватись”, – заявив Г. Ландсбергіс.
Режим Путіна вже зібрав щонайменше 90 тисяч військовослужбовців біля кордону з Україною, зокрема добре підготовлені бойові групи, котрих можуть спорядити в найкоротші терміни.
Також він наголосив, що Альянс має посилити військову присутність у Східній Європі у відповідь на російський “шантаж”, котрий загрожує безпеці країн у всьому регіоні, та закликав надати відповідне озброєння Україні.
“Ми вважаємо, що Україні потрібна військова допомога з оборонною зброєю. Ми всі відчуваємо наслідки нинішньої політичної ситуації: у будь-якій країні від Норвегії до Румунії”, – зазначив міністр.
- Нагадаємо, міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців Російської Федерації.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику. Тоді Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ситуацію на українсько-російському кордоні та звернувся до влади Російської Федерації. Він назвав нарощування російської військової потужності на кордоні біля України “незрозумілим і невиправданим”.