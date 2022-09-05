Через наближення зими Україна терміново попросила швидко постачити зимове спорядження. Кілька країн НАТО вже взяли на себе зобов’язання – Бундесвер також хоче допомогти.

Про це повідомляє SPIEGEL.

На терміновий запит міністра оборони України Олексія Резнікова НАТО закликало своїх членів надати зимове спорядження для Збройних сил України.

Наприкінці липня Резніков у листі генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу закликав спорядити зимовий одяг і зимові намети для 200 тисяч армійців. Відтоді різні партнери по НАТО шукали на своїх складах доступний матеріал, щоб українці змогли боротися з російськими окупантами, попри сувору зиму.

У НАТО підтвердили SPIEGEL, що альянс підтримує контакти зі своїми членами, щоб скласти зимовий пакет для України. Зокрема, йдеться про теплу форму, зимове взуття та зимові намети. За кілька тижнів після запиту з Києва США, Канада, Швеція та Фінляндія вже пообіцяли постачання. Згідно з першими повідомленнями, за даними штаб-квартири НАТО, можна покрити близько 50% зазначених Україною потреб. Німеччина також хоче взяти участь у зимовій допомозі НАТО Україні, повідомляє Міноборони Берліна.