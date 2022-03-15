У НАТО занепокоєні тим, що РФ може застосувати хімічну зброю в операції під "фальшивим прапором" в Україні.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує американський телеканал CNN.

“Абсурдні” заяви Москви про біологічні лабораторії та хімічну зброю є частиною “довгого списку брехні”, який викликає занепокоєння щодо можливості такої атаки, попередив глава НАТО.

“Вони стверджували, що не планували вторгнення в Україну, але вони це зробили. Вони стверджували, що виводять свої війська, але потім ввели ще більше. Вони стверджують, що захищають мирних жителів, але вони вбивають мирних жителів”, – наголосив Столтенберг.

Він додав, що жорстоке вторгнення лідера країни-агресора в Україну “спричиняє смерть і руйнування щодня” і зазначив, що цей напад вразив весь світ та похитнув міжнародний порядок.

Міністри оборони НАТО проведуть зустріч у Брюсселі 16 березня.

Раніше Президент США Джо Байден застеріг, що РФ заплатить “сувору ціну”, якщо країна використає хімічну зброю в Україні. Хоча США досі не надали жодних доказів того, що РФ планує застосувати хімічну зброю в Україні, Білий дім — зокрема, прессекретарка Джен Псакі — попередила, що ця зброя може бути використана в конфлікті. У твіті вона також відзначила “тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї”.

Попередньо уряд США виявив, що влада РФ застосував хімічну зброю як під час отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального у 2020 році, так і проти Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії у 2018 році.