У НАТО заявляють про загрозу теракту з боку ІДІЛ в аеропорту Кабула

Про це повідомляє агентство Reuters.
У середу ввечері посольство США в Кабулі опублікувало повідомлення, в якому радить громадянам уникати поїздок в аеропорт, а ті, хто вже знаходяться в аеропорту або на його території, повинні негайно виїхати.
В аналогічному повідомленні Велика Британія закликала людей, що знаходяться в районі аеропорту, “переміститися в безпечне місце”.
“Існує постійна і висока загроза терористичного нападу”, – йдеться в заяві британського міністерства закордонних справ.
Австралія також закликала своїх громадян і власників віз покинути район аеропорту Кабула, попередивши про “дуже високу загрозу терористичного нападу”.
Ахмедулла Рафікзай, співробітник афганської цивільної авіації, який працює в аеропорту, сказав, що люди продовжують збиратися біля воріт, незважаючи на попередження про атаку.
“Терористу-смертнику дуже легко атакувати коридори, заповнені людьми. Але люди не хочуть йти. Вони сповнені рішучості залишити цю країну, і вони не бояться навіть померти, кожен ризикує своїм життям”, – сказав він Reuters.
У НАТО заявили, що, хоча “Талібан” несе відповідальність за безпеку за межами аеропорту, загрози з боку “Ісламської держави” не можна ігнорувати.
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- Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та розв’язання конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.
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