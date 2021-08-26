У НАТО заявляють про загрозу теракту з боку ІДІЛ в аеропорту Кабула

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей покинути аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку "Ісламської держави".

Про це повідомляє агентство Reuters.

У середу ввечері посольство США в Кабулі опублікувало повідомлення, в якому радить громадянам уникати поїздок в аеропорт, а ті, хто вже знаходяться в аеропорту або на його території, повинні негайно виїхати.

В аналогічному повідомленні Велика Британія закликала людей, що знаходяться в районі аеропорту, “переміститися в безпечне місце”.

“Існує постійна і висока загроза терористичного нападу”, – йдеться в заяві британського міністерства закордонних справ.

Австралія також закликала своїх громадян і власників віз покинути район аеропорту Кабула, попередивши про “дуже високу загрозу терористичного нападу”.

Ахмедулла Рафікзай, співробітник афганської цивільної авіації, який працює в аеропорту, сказав, що люди продовжують збиратися біля воріт, незважаючи на попередження про атаку.

“Терористу-смертнику дуже легко атакувати коридори, заповнені людьми. Але люди не хочуть йти. Вони сповнені рішучості залишити цю країну, і вони не бояться навіть померти, кожен ризикує своїм життям”, – сказав він Reuters.

У НАТО заявили, що, хоча “Талібан” несе відповідальність за безпеку за межами аеропорту, загрози з боку “Ісламської держави” не можна ігнорувати.