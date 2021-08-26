ЗеПорушення

53

Всього порушень

23

Днів без порушень
09:48 Генерал Петро Григоренко: постаті в історії України
08:43 Більше 1500 нових випадків COVID-19: статистика в Україні за минулу добу
07:59 У НАТО заявляють про загрозу теракту з боку ІДІЛ в аеропорту Кабула
07:36 Всі теорії походження коронавірусу залишаються в силі, – ВООЗ
07:19 Дощі від Півночі до Півдня: якою буде погода в Україні 26 серпня
03:35 Знайдено новий вид вразливості iOS: це експлойт FORCEDENTRY
02:28 На Маврикії заборонили використовувати поштові марки Великої Британії
01:33 В Нью-Йорку скоректували кількість померлих внаслідок зараження COVID-19: їх стало на 12 тис більше
01:11 Каньє Вест продає спеціальний плеєр для прослуховування нового альбому «Donda»
01:03 У Вірменії парламентарії побилися двічі за день: відео
00:41 США нададуть політичний притулок біженцям з Афганістану 
00:35 Spotify назвав найпопулярніші пісні літа 2021 року 
00:17 Вакарчук уперше став батьком

25 серпня

23:53 Школяр заробив понад $400 тисяч, продаючи малюнки з китами як NFT-токени
23:48 Том Круз хотів посадити гелікоптер у свого друга-телеведучого
23:29 Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турніру WTA у Чикаго
23:19 Ющенко назвав українців «квазінацією»
22:36 У США розкритикували звіт розвідки щодо походження коронавірусу
22:15 Авіакомпанія Delta щомісяця вираховуватиме з зарплатні невакцинованих проти COVID-19 по $200
21:57 Російська втратила статус регіональної мови у Дніпропетровській області
21:29 У Києві відкрилося посольство Ірландії
21:29 Скейтбордист Тоні Гок створив колекцію скейтбордів, пофарбованих його ж кров’ю
21:02 Додаткова доза вакцини Johnson & Johnson збільшує кількість антитіл у 9 разів, – розробники
20:33 У Києві поліціянти викрали чоловіка і вимагали в нього $10 тисяч
20:28 Повернення «Декстера»: вбита у фіналі Дебра з’явиться у новому сезоні серіалу
20:19 Apple перевіряла дані користувачів задовго до офіційної заяви, – ЗМІ
20:17 30 – 31 серпня США евакуюватимуть з Афганістану своїх військових
19:49 Справа «Межигір’я»: ВАКС дозволив спеціальне розслідування щодо Януковича та його сина
19:46 Пентагон зобов’язав військовослужбовців зробити щеплення проти коронавірусу
19:39 «Ми розвалювали совок»: «Брати Гадюкіни» розповіли про творчість до незалежності України
19:19 В Японії зупинили рекордно швидкі американські гірки через переломи у відвідувачів
18:52 Чехія дозволила вільний в’їзд для українців: на яких умовах
18:46 Посольство США засудило напад на Порошенка
18:44 В Аргентині капібари «захопили» житловий комплекс для заможних осіб

У НАТО заявляють про загрозу теракту з боку ІДІЛ в аеропорту Кабула

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей покинути аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку "Ісламської держави".

Четвер, 26 серпня 2021, 07:59

Про це повідомляє агентство Reuters.

У середу ввечері посольство США в Кабулі опублікувало повідомлення, в якому радить громадянам уникати поїздок в аеропорт, а ті, хто вже знаходяться в аеропорту або на його території, повинні негайно виїхати.

В аналогічному повідомленні Велика Британія закликала людей, що знаходяться в районі аеропорту, “переміститися в безпечне місце”.

“Існує постійна і висока загроза терористичного нападу”, – йдеться в заяві британського міністерства закордонних справ.

Австралія також закликала своїх громадян і власників віз покинути район аеропорту Кабула, попередивши про “дуже високу загрозу терористичного нападу”.

Ахмедулла Рафікзай, співробітник афганської цивільної авіації, який працює в аеропорту, сказав, що люди продовжують збиратися біля воріт, незважаючи на попередження про атаку.

“Терористу-смертнику дуже легко атакувати коридори, заповнені людьми. Але люди не хочуть йти. Вони сповнені рішучості залишити цю країну, і вони не бояться навіть померти, кожен ризикує своїм життям”, – сказав він Reuters.

У НАТО заявили, що, хоча “Талібан” несе відповідальність за безпеку за межами аеропорту, загрози з боку “Ісламської держави” не можна ігнорувати.

Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі. 

  • 30 та 31 серпня, в останні дні евакуації людей з аеропорту Кабула, США заберуть передусім своїх військовослужбовців. Наразі таких понад 5 тисяч.
  • Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та розв’язання конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.
  • США готові надавати політичний притулок біженцям з Афганістану у разі відсутності причин для отримання імміграційної візи.
Теги: Афганістан, ІДІЛ, НАТО, теракт, Кабул

Читати #Букви у Telegram і у Facebook