У Національному банку України озвучили причини різкого прискорення інфляції й зростання цін у травні цього року.

Відповідний коментар опублікований на офіційному сайті НБУ.

У Нацбанку нагадали, що в травні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 9,5% (з 8,4% у квітні). А в місячному вимірі ціни минулого місяця зросли на 1,3%.

У НБУ визнали, що “споживча інфляція виявилася вищою за траєкторію прогнозу”. Зазначається, що зростання цін у травні 2021 року пов’язане із підвищенням світових цін на харчові продукти, з “суттєвішим подорожчанням природного газу та соняшникової олії”.

В НБУ уточнили, що темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшились до 11,2% в річному вимірі. У Нацбанку пов’язують це із “подальшим підвищенням світових цін на харчові продукти”.

За даними банку, підвищення цін на хліб, макаронні, кондитерські вироби та м’ясні продукти пов’язане з подорожчанням сировини та енергії.

“Зокрема прискорилося подорожчання соняшникової олії та продуктів її перероблдення (майонезів, маргаринів, спредів). Збільшення виробничих витрат на сировину та енергію спричинило підвищення ціни на хліб, макаронні, кондитерські вироби та м’ясні продукти. Зростання показника також підтримувалося сталим споживчим попитом”, – наголошується в повідомленні.

Згідно з даними Нацбанку, підвищення вартості послуг прискорилося до 8% у річному вимірі. Швидше за все зростали ціни на послуги закладів громадського харчування, культури й відпочинку, оренди, утримання та ремонту житла, а також на курси іноземних мов та мобільний зв’язок.

“Вартість водійських курсів та обслуговування автомобілів продовжувала зростати, реагуючи на високий попит, а послуг таксі – через підвищення ціни на паливо. Натомість зростання вартості послуг закладів особистого догляду, фінансових і туристичних послуг сповільнилося”, – уточнили в НБУ.

Унаслідок “сталого споживчого попиту” прискорилося і зростання цін на непродовольчі товари (до 1,4% у річному вимірі). Фармацевтична продукція, меблі та побутова техніка дорожчали швидше, а одяг, взуття, товари для особистого догляду та комп’ютерна техніка — повільніше.

Водночас знижувалися темпи зростання цін на сирі харчові продукти (до 7,1% у річному вимірі).

Зокрема, стрімкіше дешевшала картопля, а цибуля залишалася вдвічі дешевшою, ніж торік (“завдяки значним запасам урожаю минулого року та розширенню пропозиції, як імпортної продукції, так і української”). Останній чинник також вплинув на зниження цін на помідори та огірки в річному вимірі. Дешевшали у порівнянні з минулим роком цитрусові.

При цьому ціни на м’ясо підвищувалися через збільшення вартості кормів. Скорочення виробництва разом із підвищенням світових цін зумовило подорожчання молока. Зросли також ціни на цукор через високі світові ціни та нижчі торішні врожаї цукрового буряку.

Вартість природного газу для населення стрімко збільшилася “через підвищення світових цін і низьку базу порівняння”. А подорожчання транспортних послуг прискорилося через збільшення витрат на паливо і оплату праці.

Водночас “унаслідок посилення конкуренції з боку електронних сигарет (ТВЕНів)” сповільнилося підвищення цін на тютюнові вироби.

Зростання вартості палива прискорилося до 37,4% у річному вимірі. В НБУ це пов’язують “із підвищенням світових цін на нафту та зі збереженням високого попиту з боку населення”.

У Нацбанку прогнозують, що упродовж найближчих місяців “інфляційний тиск зберігатиметься передусім через високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольчі товари”

В НБУ очікують, що інфляція повернеться до цілі 5% у 2022 році.