Про це під час брифінгу повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Прогнозована сума може перевищити показник 2020 року удвічі.

“Наразі спостерігається ситуація, коли підприємства з іноземним капіталом почали збільшувати свої виплати за дивідендами. За 11 місяців 2021 року репатріація дивідендів склала $7,5 млрд. За підсумками року ми очікуємо, що ця сума буде більшою за $8 млрд”, — зауважив Сергій Ніколайчук.

При цьому, за словами заступника голови НБУ, ці підприємства в Україні реінвестують значну частину своїх доходів. Так, за підсумками року, приплив прямих іноземних інвестицій очікують у сумі понад $6,5 млрд.

Щодо очікувань на 2022 рік, регулятор зауважив на зменшенні розміру реінвестування. Але спрогнозував зростання прямих іноземних інвестицій на $5,5 млрд, що становитиме 3% ВВП.