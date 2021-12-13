Про це під час брифінгу повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Прогнозована сума може перевищити показник 2020 року удвічі.
“Наразі спостерігається ситуація, коли підприємства з іноземним капіталом почали збільшувати свої виплати за дивідендами. За 11 місяців 2021 року репатріація дивідендів склала $7,5 млрд. За підсумками року ми очікуємо, що ця сума буде більшою за $8 млрд”, — зауважив Сергій Ніколайчук.
При цьому, за словами заступника голови НБУ, ці підприємства в Україні реінвестують значну частину своїх доходів. Так, за підсумками року, приплив прямих іноземних інвестицій очікують у сумі понад $6,5 млрд.
Щодо очікувань на 2022 рік, регулятор зауважив на зменшенні розміру реінвестування. Але спрогнозував зростання прямих іноземних інвестицій на $5,5 млрд, що становитиме 3% ВВП.
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- У жовтні Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП, але зберіг рівень облікової ставки.