У Національній гвардії України створили понад 250 вогневих та близько 130 мобільних груп для протидії ударним безпілотникам Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

“В межах протидії ударним дронам було створено більш як 250 вогневих та близько 130 мобільних вогневих груп. Вже маємо результати в Південнобузькому операційному районі”, – повідомив тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович.

Крім того, він зазначив, що під час масованих ворожих ракетних ударів, що розпочалися 10 жовтня, військовослужбовці Нацгвардії брали участь у ліквідації їх наслідків на об’єктах, охорона яких покладена на Національну гвардію, а також забезпечили евакуацію та надання до медичної допомоги цивільному персоналу цих об’єктів.

Микола Уршалович зауважив, що силами й засобами Національної гвардії України забезпечено надійну охорону та оборону 302 важливих державних об’єктів, 41 об’єкту органів державної влади та 94 об’єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, він нагадав, що продовжується робота спрямована на відновлення життєдіяльності й нормального життя у звільнених населених пунктах Харківської та Херсонської областей. Підрозділи Національної гвардії залучаються до проведення стабілізаційних дій на цих територіях.

Варто зазначити, що заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що загроза відновлення наступу російських військ на північному фронті України зростає, проте цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід від білорусько-українського кордону.

За його словами, Росія продовжує накопичувати озброєння і техніку та зосереджувати нові підрозділи біля кордону з Україною і на тимчасово окупованих територіях. На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ситуація стабільна. Проте посилюється агресивна риторика влади Росії і Білорусі щодо розгортання угруповання військ так званої “союзної держави”.