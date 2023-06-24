Сьогодні, 24 червня, в Національному музеї народної архітектури та побуту України відкриється унікальна експозиція "Додому до Памфіра", а також відбудеться показ фільму "Памфір".

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України

Виставка “Додому до Памфіра” представляє костюми, реквізит, обрядові маски, ескізи і розкадрування сцен фільму “Памфір”, режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, фото- і відеоматеріали про створення кінокартини, про живу народну традицію Маланки та про особливу художню реальність фільму.

Окрім відкриття експозиції на глядачів чекає також перегляд кінострічки “Памфір” просто неба та можливість поспілкуватись із командою фільму. Відвідувачі заходу зможуть побачити картину, успішний прокат якої вже відбувся у Франції, Великій Британії, Швейцарії, Греції, Литві, Україні та Ірландії.

А з 22 червня фільм можна побачити в кінотеатрах Польщі та на платформі Netflix.

Відкриття виставки: 24 червня 2023 року о 15:00.

Показ фільму: 24 червня 2023 року о 17:00.

Адреса: вул. Академіка Тронька, 1, Національний музей народної архітектури та побуту України.

Зазначимо, що протягом 4 днів стрічка українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука “Памфір” зібрала в українському прокаті 2,4 мільйона гривень.

“Памфір” – дебютна повнометражна кінострічка режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Знімання фільму завершили у 2021 році. Загалом воно тривало протягом року.

До створення долучилася не лише Україна, а й Франція, Польща та Чилі. Кінопроєкт відібрали до резиденції Cinefondation Каннського кінофестивалю. Там він отримав фінансування від фондів кінофестивалів у Локарно та Роттердамі.

Нагадаємо, що у центрі сюжету — історія родини Леоніда на прізвисько Памфір. Аби уникнути спогадів про темне минуле, Памфір їздить на заробітки до Польщі й намагається побудувати для родини не лише новий будинок, а й світле майбутнє.

За словами актора Олександра Яцентюка, який зіграв Памфіра, робота над фільмом зайняла півтора роки. Працювали над найменшими деталями образу, наприклад, над пластикою героя. Для ролі актору довелося набрати 17 кілограмів. Глибше зрозуміти своїх персонажів допомагали тривалі репетиційні експедиції. Актори їздили в Карпатські гори і жили за традиціями справжньої гуцульської родини.