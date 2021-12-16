У Національному природному парку “Сколівські Бескиди” встановили годівниці для червонокнижних зубрів, яких підгодовують через сніжну зиму.

Про це повідомили науковці Нацпарку у Facebook.

“Цьогорічна зима обіцяє бути сніжною. Прогноз найближчих днів – регулярні опади снігу. Для звірів, насамперед зубрів, стає щораз важче добувати природний корм. Але, як ніколи, у пригоді стали закуплені для підгодівлі корми коштом обласного фонду охорони навколишнього природного середовища”.

У нацпарку повідомили, що служба охорони Майданського лісництва розпочала викладати корми для підгодівлі зубрів. Чисельність стада наразі – 37 особин.

“Тварини охоче підходять і споживають соковиті смаколики”, – розповідають науковці.

У дописі йдеться, що цьогоріч для підгодівлі зубрів закуплено буряка в кількості 7500 кг, капусти білокачанної – 4000 кг, кукурудзи – 3750 кг на загальну суму 79,425 тис. грн.

Також у Нацпарку зазначили, що заготовлені власним коштом нацпарку 10 тонн сіна складено в стіжки в місцях перебування стада, яке тварини поступово споживають.

“За таких умов зимівля для тварин не страшна!”, – переконані фахівці.