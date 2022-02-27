Про це йдеться у повідомленні пресслужбі Нацполіції у Facebook.
Як повідомляють у поліції, з початку російського вторгнення українські правоохоронці у складі поліціянтів, нацгвардійців, військових ЗСУ, Держприкордонслужби, СБУ, тероборони сміливо та мужньо тримають удар і дають відсіч загарбникам
“Сьогодні українці єдині як ніколи. Ми робимо коктейлі Молотова, будуємо барикади, вступаємо до лав тероборони, допомагаємо та підтримуємо одне одного”, – зазначають у пресслужбі НПУ.
Також поліціянти повідомили, що за ці чотири дні війни проти Росії загинуло 9 співробітників Нацполіції, ще 27 отримали поранення. Всі — під час виконання службових завдань у боротьбі з загарбником. Серед поранених є ті, хто у важкому стані.
- Нагадаємо, очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про кількість загиблих дітей з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України.
- Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 27 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат особового складу та техніки.