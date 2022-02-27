У Національній поліції України повідомили про свої особові втрати за чотири дні протистояння з російськими загарбниками.

Про це йдеться у повідомленні пресслужбі Нацполіції у Facebook.

Як повідомляють у поліції, з початку російського вторгнення українські правоохоронці у складі поліціянтів, нацгвардійців, військових ЗСУ, Держприкордонслужби, СБУ, тероборони сміливо та мужньо тримають удар і дають відсіч загарбникам

“Сьогодні українці єдині як ніколи. Ми робимо коктейлі Молотова, будуємо барикади, вступаємо до лав тероборони, допомагаємо та підтримуємо одне одного”, – зазначають у пресслужбі НПУ.

Також поліціянти повідомили, що за ці чотири дні війни проти Росії загинуло 9 співробітників Нацполіції, ще 27 отримали поранення. Всі — під час виконання службових завдань у боротьбі з загарбником. Серед поранених є ті, хто у важкому стані.