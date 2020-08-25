Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.
Подія сталася о 17:42 в селищі Десна Козелецького району в гуртожитку поліпшеного типу для військовослужбовців контрактної служби.
Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець. Ще троє – двоє військовослужбовців та одна цивільна жінка — доставлені до госпіталю Деснянського гарнізону з пораненнями різного ступеня тяжкості.
Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство).
- У селі Новий Биків Чернігівської області в результаті вибуху гранати загинули три людини, ще одна отримала поранення.