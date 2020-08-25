У військовому гуртожитку в містечку Десна на Чернігівщині стався вибух: одна людина загинула, ще троє госпіталізовані з пораненнями.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

Подія сталася о 17:42 в селищі Десна Козелецького району в гуртожитку поліпшеного типу для військовослужбовців контрактної служби.

Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець. Ще троє – двоє військовослужбовців та одна цивільна жінка — доставлені до госпіталю Деснянського гарнізону з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство).