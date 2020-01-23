Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що раніше договори на отримання фінансових послуг були надто довгими та написані незрозумілою мовою. Тому позичальники, коли брали кредит, могли не помітити важливу інформацію про додаткові платежі та комісії, які здорожчують послугу. У зв’язку з цим, Національний банк змінив підхід до розрахунку вартості споживчого кредиту.

“Усі банки повинні вказувати єдину ставку за споживчим кредитом, в яку включені усі комісії та платежі за додатковими та супутніми послугами, якщо вони надаються. Тобто споживач зможе побачити загальну суму своїх витрат на обслуговування кредиту та побачити усі платежі”, – пояснили в НБУ.

Крім того, банки будуть зобов’язані надавати цю інформацію в єдиному вигляді на сайтах та в рекламі. Це, в свою чергу, дозволить споживачам легше порівнювати послуги декількох банків та обирати найвигіднішу для себе.