Організації, що входять в People's Vaccine Alliance, зробили спільну заяву про те, що близько 70 бідних країн — в тому числі і Україна — зможуть вакцинувати від COVID-19 тільки одну з десяти осіб в наступному році.

Про це повідомляється на сайті Amnesty International.

Оновлені дані показують, що багаті країни, що представляють всього 14 відсотків населення світу, на даний момент закупили 53 відсотки всіх найбільш багатообіцяючих вакцин.

Найбільше закупила Канада – вакцин там вистачить, щоб прищепити кожного жителя країни п’ять разів.

Організації Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now і Oxfam, які є частиною альянсу, виявили, що 67 країн з низьким рівнем доходу і рівнем доходу нижче середнього ризикують залишитися позаду, оскільки багаті країни почали швидко скуповувати вакцини. П’ятеро з 67 – Кенія, М’янма, Нігерія, Пакистан і Україна зареєстрували майже 1,5 мільйона випадків захворювання.

На даний момент всі дози Moderna і 96 відсотків Pfizer/BioNTech були придбані багатими країнами. На відміну від них, Oxford/AstraZeneca зобов’язалася надавати 64 відсотки своїх доз людям в країнах, що розвиваються. Проте, їх препаратів вистачить для не більше ніж 18% населення світу в 2021 році. Угоди AstraZeneca також в основному укладали з деякими великими країнами, що розвиваються, такими як Китай і Індія, в той час як більшість інших країн не уклали угод і ділять між собою вакцину від глобального механізму щодо забезпечення вакцин від COVID-19 (COVAX).

Альянс закликає всі фармацевтичні корпорації, що працюють над вакцинами, відкрито ділитися своїми технологіями та інтелектуальною власністю через пул доступу до технологій COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров’я, щоб можна було виробляти мільярди доз і безпечні та ефективні вакцини.