У небі над Францією помітили, як невеликий астероїд увійшов в атмосферу Землі. Космічний об'єкт освітив небо над протокою Ла-Манш, коли згорів, створюючи ефект падаючої зірки.

Про це повідомило BBC.

Невеликий астероїд помітили о 05:00 за київським часом або ж до 03:00 GMT. Побачити камінь змогли також жителі на півдні Англії.

Європейське космічне агентство зазначило, що зіткнення з астероїдом було передбачено заздалегідь. За даними агентства, це “ознака швидкого прогресу глобальних можливостей виявлення астероїдів”. Цей об’єкт став вже сьомим астероїдом, падіння котрого було передбачено заздалегідь.

Космічний камінь увійшов в атомосферу приблизно за 4 км від узбережжя Франції, створивши ефект “вогняної кулі”

Один зі свідків події написав, що астероїд “освітив небо рожевим спалахом, що вражав уяву”. Інший користувач зазначив, що побачив камінь, коли стояв біля свого вікна: “Я не очікував багато чого, але це дійсно було неймовірно”.

Космічне агентство вважає, що об’єкт “безпечно вдарився” об атмосферу Землі поблизу французького міста Руан.