У середу, 23 вересня, в небі над Києвом пролетіли американські конвертоплани CV-22B Osprey.

Про це поінформували в пресслужбі посольства США в Україні.

Конвертоплани пролетіли над центром Києва приблизно опівдні.

“Сьогодні о 12:30 біля Арки Дружби народів і уздовж Дніпра помахайте рукою літакам CV22B, що пролітатимуть над Києвом!” – відзначили в посольстві.

У диппредставництві уточнили, що в небі над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою і Черкасами сьогодні можна побачити польоти американських військових літаків MC130J.

У пресслужбі Міністерства оборони України повідомили, що конвертоплани CV-22B Osprey беруть участь в українсько-американських навчаннях Сил спеціальних операцій.У небі над Чорним морем була успішно проведена їх дозаправка.

“В рамках стратегічних командно-штабних навчань “Об`єднані зусилля — 2020″ іноземні партнери здійснили тренування, демонструючи можливості сучасних літальних апаратів MC 130J та Osprey CV-22: дозаправка у повітрі. Дані тренування здійснювались в небі на Півдні України та над акваторією Чорного моря. Враховуючи унікальну конструкцію Оsprey — це саме той універсальний засіб транспортування, який здатен доставити воїнів до місця виконання завдання та здійснити евакуацію за необхідності”, – зазначається в повідомленні.

ДОВІДКА. V-22 Osprey – американський конвертоплан (апарат, що поєднує окремі переваги літака і вертольота). Єдиний конвертоплан, що серійно випускається. Він розроблявся в США понад 30 років компанією Bell. Знаходиться на озброєнні Корпусу морської піхоти США, ВМС США і ВПС США.