Ролик опублікували на каналі Dronaruim Україна.
Відеоряд супроводжується піснею Віктора Цоя “Перемен”.
“Події в Білорусі, що супроводжували виборчий процес, неможливо обійти стороною. Тисячі громадян були позбавлені права вільно обирати через недопуск опозиційних кандидатів на вибори. Тиск на журналістів та незалежних спостерігачів, відсутність демократичного екзит-полу, стягування в Мінськ силових органів, арешти людей, які просто ходять вулицями – все це змусило громадян сумніватись в офіційній статистиці виборчого процесу”, – повідомили на каналі.
Прапор запустили з пішохідного моста, який з’єднує Арку Дружби народів з парком Володимирська гірка.
“Сьогодні ми знову в небі – тепер із прапором Білорусі, щоб висловити власну позицію та показати людям там свою підтримку”, – написали автори каналу.
- У Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести.
- Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- 10 та 11 серпня демонстранти у Білорусі проводять нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.