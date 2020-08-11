Над Києвом підняли величезний прапор Білорусі на підтримку протестуючих проти результатів виборів президента і політичних репресій.

Ролик опублікували на каналі Dronaruim Україна.

Відеоряд супроводжується піснею Віктора Цоя “Перемен”.

“Події в Білорусі, що супроводжували виборчий процес, неможливо обійти стороною. Тисячі громадян були позбавлені права вільно обирати через недопуск опозиційних кандидатів на вибори. Тиск на журналістів та незалежних спостерігачів, відсутність демократичного екзит-полу, стягування в Мінськ силових органів, арешти людей, які просто ходять вулицями – все це змусило громадян сумніватись в офіційній статистиці виборчого процесу”, – повідомили на каналі.

Прапор запустили з пішохідного моста, який з’єднує Арку Дружби народів з парком Володимирська гірка.

“Сьогодні ми знову в небі – тепер із прапором Білорусі, щоб висловити власну позицію та показати людям там свою підтримку”, – написали автори каналу.