Сьогодні вранці, 2 вересня, у небі над Миколаївською областю українські воїни збили черговий ворожий російський безпілотник.

Про це повідомили у Повітряному командуванні “Південь”.

Російський безпілотний літальний апарат було збито 2 вересня близько 9 ранку над Миколаївською областю.

Як зазначили у ПК “Південь”, безпілотник збито зенітним ракетним підрозділом. Як з’ясувалось, українські захисники залишили РФ без БПЛА “Картограф”, котрий входить до типу багатоцільових безпілотних комплексів “Птеро”.

При огляді збитого ворожого безпілотника виявили камеру із 12-ма об’єктивами, призначеними для створення планів місцевості.