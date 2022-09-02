Про це повідомили у Повітряному командуванні “Південь”.
Російський безпілотний літальний апарат було збито 2 вересня близько 9 ранку над Миколаївською областю.
Як зазначили у ПК “Південь”, безпілотник збито зенітним ракетним підрозділом. Як з’ясувалось, українські захисники залишили РФ без БПЛА “Картограф”, котрий входить до типу багатоцільових безпілотних комплексів “Птеро”.
При огляді збитого ворожого безпілотника виявили камеру із 12-ма об’єктивами, призначеними для створення планів місцевості.
- За шість місяців повномасштабної війни Росії проти України Збройні Сили України знищили 12 142 одиниці техніки РФ загальною вартістю 16,56 млрд доларів – без урахування ракет.