У повітряному просторі Сполучених Штатів виявили ще одну невідому повітряну кулю. У Міноборони країни запевнили, що вона не становить загрози.

Про це повідомляє NBC, посилаючись на власні джерела.

Як пише телерадіокомпанія, троє анонімних посадовців США заявили, що у небі над країною було зафіксовано ще одну невідому повітряну кулю. Об’єкт пролетів над Гаваями, де немає нічого стратегічно важливого.

Кулю відстежують ще з кінця минулого тижня. Проте американські військові вирішили, що вона не становить загрози та не передає жодних сигналів.

Як зауважили у Пентагоні, об’єкт рухається на висоті понад 10 кілометрів.

“Немає ознак того, що вона маневрує чи контролюється іноземною стороною, чи стороною-суперником. Куля напряму не пролітала над стратегічною оборонною інфраструктурою чи іншими важливими об’єктами держструктур США, та не становить військової чи фізичної загрози для людей внизу”, — наголосили в оборонному відомстві.

Проте, якщо куля наблизиться до материкової частини США, її, ймовірно, збиватимуть. Наразі вона рухається до Мексики.

ДОВІДКА. Перша куля-шпигун увійшла у повітряний простір США на північ від Алеутських островів Аляски 28 січня. Помітили її 2 лютого. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом. Вже 4 лютого його збили.

Також 10 лютого американські військові збили “невідомий летючий об’єкт” за наказом президента США Джо Байдена. Об’єкт становив загрозу цивільній авіації.

12 лютого США збили ще один повітряний об’єкт над озером Гурон. Американський винищувач F-16 підняли в небо за вказівкою президента Джо Байдена.