Про це повідомляє NBC, посилаючись на власні джерела.
Як пише телерадіокомпанія, троє анонімних посадовців США заявили, що у небі над країною було зафіксовано ще одну невідому повітряну кулю. Об’єкт пролетів над Гаваями, де немає нічого стратегічно важливого.
Кулю відстежують ще з кінця минулого тижня. Проте американські військові вирішили, що вона не становить загрози та не передає жодних сигналів.
Як зауважили у Пентагоні, об’єкт рухається на висоті понад 10 кілометрів.
“Немає ознак того, що вона маневрує чи контролюється іноземною стороною, чи стороною-суперником. Куля напряму не пролітала над стратегічною оборонною інфраструктурою чи іншими важливими об’єктами держструктур США, та не становить військової чи фізичної загрози для людей внизу”, — наголосили в оборонному відомстві.
Проте, якщо куля наблизиться до материкової частини США, її, ймовірно, збиватимуть. Наразі вона рухається до Мексики.
ДОВІДКА. Перша куля-шпигун увійшла у повітряний простір США на північ від Алеутських островів Аляски 28 січня. Помітили її 2 лютого. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом. Вже 4 лютого його збили.
Також 10 лютого американські військові збили “невідомий летючий об’єкт” за наказом президента США Джо Байдена. Об’єкт становив загрозу цивільній авіації.
12 лютого США збили ще один повітряний об’єкт над озером Гурон. Американський винищувач F-16 підняли в небо за вказівкою президента Джо Байдена.
- Китайська повітряна куля, що в лютому була збита над територією США, зібрала розвіддані з низки секретних американських військових об’єктів, попри спроби адміністрації Джо Байдена перешкодити такому сценарію.
- 16 лютого президент США Джо Байден зауважив, що повітряні об’єкти, які протягом кількох тижнів збивали над країною, ймовірно не були частиною розвідувальної програми Китаю, скоріше, це були приватні повітряні кулі.
- Своєю чергою в уряді Китаю звинуватили США, що американські повітряні кулі незаконно пролітали над КНР понад 10 разів від початку 2022 року
- У Китаї заявили, що повітряна куля була “цивільним” об’єктом, спеціально призначеним для “метеорологічних цілей” і випадково потрапила у повітряний простір США. Пекін відкинув звинувачення Вашингтона.