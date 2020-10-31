27 жовтня президент США Дональд Трамп провів один з останніх передвиборних мітингів. У місті Омаха (штат Небраска) в аеропорту зібралися 29 тисяч його прихильників. Після зустрічі з президентом США за ними повинні були надіслати автобус, але забули. Тисячі людей поверталися в місто пішки, деяких госпіталізували через переохолодження.

Про це повідомляє американський телеканал CBS News.

Небраска – американський штат, в якому голоси Колегії виборщиків розподіляються пропорційно, а не за принципом “переможець отримує все”. Тобто абсолютно кожен голос важливий. Традиційно, в великих містах американці підтримують демократів, а в невеликих – республіканців.

Трамп прилетів в аеропорт Омахи пізно ввечері. Тут його передвиборний штаб організував мітинг, на який привіз кілька тисяч осіб. О 6 вечора в штабі Трампа заявили про те, що на мітингу так багато людей, що більше приїжджати туди не можна. Важливо – людей привозив на автобусах, в основному. Приїжджати на власному авто було заборонено, бо парковка була закрита.

Прихильники Трампа кілька годин чекали його при тому, що температура повітря ледь сягала 8 градусів тепла.

Президент з’явився близько 20:00.

На мітингу Трамп обіцяв захистити фермерів Небраски, гарантував місцевим жителям релігійну свободу, свободу слова, а також право на носіння та зберігання зброї.

Трамп виступав перед жителями штату відносно недовго, після чого повернувся в літак і полетів.

Прихильники Трампа ще якийсь час чекали на автобуси, щоб повернутися в місто. Але, усвідомивши, що транспорту не буде – вирушили в місто самі.

Серед них були сім’ї з маленькими дітьми, а також людина на інвалідному візку. В цілому, їм довелося йти пішки близько 5 км.

Через сильний вітер і низьку температуру повітря до 30-х учасників мітингу довелося викликати швидку допомогу. Їх госпіталізували через переохолодження.