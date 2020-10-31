Про це повідомляє американський телеканал CBS News.
Небраска – американський штат, в якому голоси Колегії виборщиків розподіляються пропорційно, а не за принципом “переможець отримує все”. Тобто абсолютно кожен голос важливий. Традиційно, в великих містах американці підтримують демократів, а в невеликих – республіканців.
Трамп прилетів в аеропорт Омахи пізно ввечері. Тут його передвиборний штаб організував мітинг, на який привіз кілька тисяч осіб. О 6 вечора в штабі Трампа заявили про те, що на мітингу так багато людей, що більше приїжджати туди не можна. Важливо – людей привозив на автобусах, в основному. Приїжджати на власному авто було заборонено, бо парковка була закрита.
Прихильники Трампа кілька годин чекали його при тому, що температура повітря ледь сягала 8 градусів тепла.
Президент з’явився близько 20:00.
На мітингу Трамп обіцяв захистити фермерів Небраски, гарантував місцевим жителям релігійну свободу, свободу слова, а також право на носіння та зберігання зброї.
Трамп виступав перед жителями штату відносно недовго, після чого повернувся в літак і полетів.
Прихильники Трампа ще якийсь час чекали на автобуси, щоб повернутися в місто. Але, усвідомивши, що транспорту не буде – вирушили в місто самі.
Серед них були сім’ї з маленькими дітьми, а також людина на інвалідному візку. В цілому, їм довелося йти пішки близько 5 км.
Через сильний вітер і низьку температуру повітря до 30-х учасників мітингу довелося викликати швидку допомогу. Їх госпіталізували через переохолодження.
- 23 жовтня відбувся третій, фінальний, раунд дебатів між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Про що розмовляли кандидати — читайте у матеріалі.
- Дебати вже встигли назвати конструктивними і підрахувати, що перемогу на них здобув Байден.