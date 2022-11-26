Попри те, що чверть споживачів електроенергії в українській столиці залишаються без електропостачання, вже 27 листопада столиця може перейти до планових графіків відключень.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в етері телеканалу “Київ”.

На сьогоднішній ранок 95% будинків столиці, як стверджує Клично, з теплопостачанням. Водночас 25% мешканців Києва знаходяться без електропостачання.

“Однак спеціалісти працюють, і я сподіваюся, що завтра ми перейдемо до планових графіків відключень. Вода є у всьому місті”, — сказав він.

Крім того, за словами мера, відновлення міських комунікацій стало можливим завдяки роботі понад трьох тисяч співробітників комунальних установ, зокрема, працівників “Київенерго”, які працювали цілодобово.

Ситуація з енергосистемою в Києві

Раніше в ДТЕК заявляли, що у Києві продовжують діяти екстрені відключення, тому світло буде почергово вмикатись всім мешканцям до стабілізації ситуації. Проте відсьогодні, 26 листопада, тривалість відсутності електроенергії складатиме не більше 5 годин.

Також в компанії нагадали, що якщо у будинку протягом періоду після ракетної атаки РФ з 23 листопада і до сьогодні 26 листопада не з’явилось світло, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше ніж 5 годин — необхідно повідомляти ДТЕК Київські електромережі через онлайн канали: чат-бот у Telegram або Viber та на сторінку Facebook.

Після масштабного знеструмлення по всій Україні, яке сталося внаслідок ракетного обстрілу РФ, 73% мобільної мережі України вже вдалося відновити. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, 73% мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення, влаштованого росіянами. Завдяки активній роботі енергетиків, які швидко відновили світло, мобільні оператори перепідключили половину базових станцій.