Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Б.Срезневського.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°С, що на 0,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року.
Кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку листопада.
Максимальна температура в столиці в неділю піднялася до +8,6° С. Попередній рекорд для цього дня був перевищений на 0,2° С.
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