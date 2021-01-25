У неділю, 24 січня, в Києві зафіксували одразу два температурних рекорди.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Б.Срезневського.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°С, що на 0,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року.

Кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку листопада.

Максимальна температура в столиці в неділю піднялася до +8,6° С. Попередній рекорд для цього дня був перевищений на 0,2° С.