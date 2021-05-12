Уряд Непалу призупинив міжнародне авіасполучення до 31 травня через стрімке поширення коронавірусу. З країни не встигли виїхати 107 громадян України. Здебільшого це альпіністи та туристи.

Про це #Буквам розповів прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

“45 осіб розмістилися в готелях Катманду, вони забезпечені усім необхідним. Решта громадян перебуває у гірській місцевості. У чотирьох українців виявлено COVID-19, їм надається необхідна допомога. Стан їхнього здоров’я задовільний”, – заявив Ніколенко.

Він додав, що посольство України в Індії підтримує із ними зв’язок напряму або через представників туристичних компаній, які організовували тури.

Громадяни України контактують через спільну групу в соціальній мережі. Крім того, для обробки звернень громадян, застряглих у Непалі, або їхніх родичів функціонує цілодобова “гаряча лінія” МЗС України: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

Оперативну консульську допомогу українцям в Катманду надає й почесний консул України.

“Дипломати працюють над вирішенням питання якнайшвидшого повернення українських громадян на Батьківщину. Водночас маємо розуміти, що в Непалі діють суворі карантинні обмеження. Нині опрацьовується можливість виїзду українців на репатріаційних рейсах іноземних держав”, – зазначив Ніколенко.

За його словами, запит на отримання дозволу непальської сторони на виконання чартерних рейсів до Непалу подала авіакомпанія “Turkish Airlines”. МЗС тримає цю справу на контролі.

Українська сторона також звернулася до індійського уряду з проханням надати дозвіл на транзит наших громадян територією Індії.

“Довкола ситуації із нашими громадянами в Непалі шириться багато неправдивої інформації. Хочу усіх заспокоїти – своїх напризволяще не залишимо”, – запевнив Ніколенко.

За останні три тижні щоденна захворюваність на коронавірус у Непалі різко зросла: двоє з п’яти осіб, які пройшли тестування, тепер дали позитивний результат, оскільки інфекції поширилися з сусідньої Індії.