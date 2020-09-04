Про це повідомляє CNA.
3 вересня в місті відбувся традиційний фестиваль колісниць. У ньому брали участь сотні індусів і буддистів. Вони вийшли на вулиці, незважаючи на заборону в зв’язку з карантинними обмеженнями.
Щорічно на цьому фестивалі 15-метрова дерев’яна колісниця перевозить божество дощу Маккіндру Натх.
Спочатку захід мав відбутися в кінці квітня, але його перенесли через загальнонаціоний карантин.
Спочатку правоохоронці спробували зупинити ходу, проте учасники фестивалю почали кидати каміння в поліцейських.
У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.
“Поліція розігнала натовп, який порушив заборону, застосувавши сльозогінний газ і водомети після того, як вони закидали камінням співробітників сил безпеки, які зупиняли їх”, – сказав головний районний офіцер міста Нараян Прасад Бхатта.
В результаті зіткнень постраждали не менше чотирьох поліцейських, а також автомобіль з водометом.
Скільки постраждало учасників самої акції – поки невідомо.
Незважаючи на те, що в карантинні обмеження були ослаблені в кінці липня, їх знову посилили 20 серпня через сплеск захворюваності.
- У Берліні (Німеччина) близько 18 тисяч осіб протестували проти карантинних обмежень. Усі вони були без медичних масок і не дотримувалися соціальної дистанції.