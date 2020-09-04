У місті Патан (Непал) правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети проти порушників карантину - учасників фестивалю релігійних колісниць.

Про це повідомляє CNA.

3 вересня в місті відбувся традиційний фестиваль колісниць. У ньому брали участь сотні індусів і буддистів. Вони вийшли на вулиці, незважаючи на заборону в зв’язку з карантинними обмеженнями.

Щорічно на цьому фестивалі 15-метрова дерев’яна колісниця перевозить божество дощу Маккіндру Натх.

Спочатку захід мав відбутися в кінці квітня, але його перенесли через загальнонаціоний карантин.

Спочатку правоохоронці спробували зупинити ходу, проте учасники фестивалю почали кидати каміння в поліцейських.

У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

“Поліція розігнала натовп, який порушив заборону, застосувавши сльозогінний газ і водомети після того, як вони закидали камінням співробітників сил безпеки, які зупиняли їх”, – сказав головний районний офіцер міста Нараян Прасад Бхатта.

В результаті зіткнень постраждали не менше чотирьох поліцейських, а також автомобіль з водометом.

Скільки постраждало учасників самої акції – поки невідомо.

Незважаючи на те, що в карантинні обмеження були ослаблені в кінці липня, їх знову посилили 20 серпня через сплеск захворюваності.