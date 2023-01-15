У Непалі трапилася авіакатастрофа з пасажирським літаком. На борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines перебувало 68 пасажирів та чотири члени екіпажу. Щонайменше 40 людей загинули.

Про це повідомило Reuters.

Літак внутрішнього авіарейсу розбився в Покхарі в Непалі. За словами речника Управління цивільної авіації Непалу Джаганнат Нірула, погода була ясною.

Після авіакатастрофи на місце скерували сотні рятувальників, які прочищали схил пагорба. Вони перебивали навколо розбиті частини літака. Біля місця аварії вигоріла земля. Рятувальникам було важко дістатися до місця в ущелині між двома пагорбами поблизу аеропорту туристичного міста.

Місцевий житель Арун Таму розповів, що половина літака знаходиться на схилі пагорба, а інша впала в ущелину річки Сеті.

Речник авіакомпанії Сударшан Бартаул додав, що на двомоторному літаку ATR 72 було двоє немовлят і четверо членів екіпажу. Також на борту перебувало п’ятеро індійців, четверо росіян, ірландець, двоє південнокорейців, австралієць, француз і громадянин Аргентини.

Згідно з даними сайту FlightRadar24, літаку було 15 років. Подібна модель двомоторного турбогвинтового літака поширена. Вона виготовлена спільним підприємством Airbus та італійської Leonardo.

FlightRadar24 повідомив, що літак був оснащений старим транспондером з недостовірними даними.